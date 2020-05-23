Панарин рассказал, как сделал предложение дочери Знарка

https://static.news.ru/photo/de7b794a-9dad-11ea-8c82-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/artemiypanarin

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, что сделал предложение Алисе Знарок, дочери заслуженного тренера России Олега Знарка, во время прогулки в Санкт-Петербурге.

В районе Дворцовой площади есть место, где постоянно собираются уличные музыканты. Для нас уже стало традицией туда приходить: всегда слушаем с большим удовольствием. Мне показалось, что будет романтично, если всё устрою в такой обстановке, — цитирует Панарина РИА Новости.

Он отметил, что дождался подходящей мелодии и просто сказал: «Пойдёшь за меня?» Хоккеист отметил, что его возлюбленная сразу заплакала.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что Панарин предложил выйти за него замуж Алисе Знарок. О помолвке 28-летний хоккеист сообщил, опубликовав совместную с девушкой фотографию на своей странице в Instagram. На ней пальцы рук молодых людей украшают обручальные кольца.