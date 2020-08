Овечкин вспомнил умершего от рака юного болельщика «Вашингтона»

Матчи Кубка Стэнли с участием «Вашингтона» проходят в Торонто, где состоялась первая встреча Овечкина и Льюи в 2017 году. Тогда юный фанат побывал в раздевалке столичной команды перед матчем с «Торонто». Овечкин пообещал забить гол в его честь. «Вашингтон» тот матч выиграл, а россиянин забил трижды.

Льюи умер от рака костей 22 декабря 2019 года в 15 лет. Тогда российский хоккеист разместил в своём Twitter трогательный пост.