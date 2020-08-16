Овечкин вспомнил умершего от рака юного болельщика «Вашингтона»

https://static.news.ru/photo/a4387e9c-df87-11ea-83eb-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Gerry Angus/Icon Sportswire/Global Look Press

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вспомнил скончавшегося от рака юного болельщика команды Алекса Льюи.

Матчи Кубка Стэнли с участием «Вашингтона» проходят в Торонто, где состоялась первая встреча Овечкина и Льюи в 2017 году. Тогда юный фанат побывал в раздевалке столичной команды перед матчем с «Торонто». Овечкин пообещал забить гол в его честь. «Вашингтон» тот матч выиграл, а россиянин забил трижды.

Льюи умер от рака костей 22 декабря 2019 года в 15 лет. Тогда российский хоккеист разместил в своём Twitter трогательный пост.

Our Caps family heartbroken...so sad to hear Alex Luey pass away today. Such a great kid. He inspire me and our team with his strength. My family will pray for him and his mom and dad. Love you bro. I will miss seeing you in Toronto. Rest In Peace. #LueyStrong pic.twitter.com/Plb7CXUsEs — Alex Ovechkin (@ovi8) December 22, 2019

После смерти юного болельщика Овечкин продолжил общаться с его семьей, а в новый приезд в город вспомнил о Льюи.

Очень тяжело от мысли, что мы находимся в Торонто, играем здесь, а у меня нет возможности встретиться с ним и его семьей. Он был отличным парнем с позитивным настроем, всегда улыбался, несмотря на болезнь. Он вдохновлял не только меня, но и всю нашу команду, — заявил Овечкин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения. Столичный клуб проиграл и второй матч серии плей-офф НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 2:5. Игра прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена». Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин открыл счёт в этом поединке на 56-й секунде. В начале второго периода он отличился снова, сравняв счёт (2:2).