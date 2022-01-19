Овечкин возглавил списки лучших снайперов и бомбардиров сезона НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» отличился голом в ворота «Виннирег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Этот результат позволил выйти ему на чистое первое место в снайперской и бомбардирской гонках с 27 заброшенными шайбами и 55 очками (27+28).

Второе место в обоих списках занимает нападающий «Эдмон Ойлерз» Леон Драйзайтль с 26 голами и 54 очками (26+28).

Матч завершился победой «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:3, результативными действиями также отметились россияне Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов. Следующий матч «Кэпс» проведут на выезде против «Бостон Брюинз». В Восточной конференции НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» располагается на пятой строчке, набрав 53 очка в 40 матчах.

Несколькими дням ранее Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Ванкувер Кэнакс», которая стала для него 756-й в регулярных чемпионатах, и сравнялся с результатом Драйзайтля. Форвард занимает четвёртое место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая Яромиру Ягру девять шайб.

В этом сезоне лиги Овечкин уже повторил несколько рекордов, в том числе достиг отметки в 20 голов за сезон 17-й раз подряд, что удавалось только Марселю Дионну, Яромиру Ягру и Матсу Сандину, и забросил свою 274-ю шайбу в большинстве, что удалось только Дэйву Андрейчуку.