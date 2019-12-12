https://static.news.ru/photo/90e486c8-1cf6-11ea-b54a-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Gerry Angus/Icon Sportswire/Global Look Press

Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил международную награду имени Уэйна Гретцки за вклад в развитие хоккея в Америке.

Это большая честь. Потрясающее чувство — быть связанным с такой компанией. Среди обладателей награды много громких имен, так что это здорово, — цитирует Овечкина сайт Зала хоккейной славы НХЛ.

A fitting tribute to @Ovi8 on receiving the Wayne Gretzky International Award from @usahockey .



Hard to convey how much Alex has meant to hockey here in our area.



Congrats, Ovi! #ALLCAPS #USHHOF pic.twitter.com/TgXbBqSwYZ — Washington Capitals (@Capitals) December 12, 2019

Данная награда вручается с 1999 года, её первым обладателем стал канадец Уэйн Гретцки.

Овечкин выступает за американскую команду с 2005 года, в составе которой в 2018 году он стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее Овечкин во время игры разбил губу арбитру матча Фурману Сауту. Рефери сумел продолжить игру, но в перерыве ему наложили пять швов, писал NEWS.ru.