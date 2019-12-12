Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Gerry Angus/Icon Sportswire/Global Look Press

Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил международную награду имени Уэйна Гретцки за вклад в развитие хоккея в Америке.

Это большая честь. Потрясающее чувство — быть связанным с такой компанией. Среди обладателей награды много громких имен, так что это здорово, — цитирует Овечкина сайт Зала хоккейной славы НХЛ.

Данная награда вручается с 1999 года, её первым обладателем стал канадец Уэйн Гретцки.

Овечкин выступает за американскую команду с 2005 года, в составе которой в 2018 году он стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее Овечкин во время игры разбил губу арбитру матча Фурману Сауту. Рефери сумел продолжить игру, но в перерыве ему наложили пять швов, писал NEWS.ru.

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