Российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил международную награду имени Уэйна Гретцки за вклад в развитие хоккея в Америке.
Это большая честь. Потрясающее чувство — быть связанным с такой компанией. Среди обладателей награды много громких имен, так что это здорово, — цитирует Овечкина сайт Зала хоккейной славы НХЛ.
A fitting tribute to— Washington Capitals (@Capitals)
@Ovi8on receiving the Wayne Gretzky International Award from @usahockey.
Hard to convey how much Alex has meant to hockey here in our area.
Congrats, Ovi!
#ALLCAPS #USHHOF pic.twitter.com/TgXbBqSwYZ December 12, 2019
Данная награда вручается с 1999 года, её первым обладателем стал канадец Уэйн Гретцки.
Овечкин выступает за американскую команду с 2005 года, в составе которой в 2018 году он стал обладателем Кубка Стэнли.
Ранее Овечкин во время игры разбил губу арбитру матча Фурману Сауту. Рефери сумел продолжить игру, но в перерыве ему наложили пять швов, писал NEWS.ru.
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