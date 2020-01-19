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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц посетовал на ошибки в игре с «Вашингтон Кэпиталз» (4:6), в которой Александр Овечкин оформил второй подряд хет-трик. После поражения его команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) он отметил игру россиянина.

Это команда чемпионской породы, они много раз совершали камбэки в этом году. С ними нельзя сбрасывать ногу с педали газа, а мы этого не сделали. Там есть суперзвезда, Овечкин поднял...