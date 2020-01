Россиянин в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4) оформил хет-трик. Это позволило Овечкину (692 гола) обойти в десятке главных снайперов Лиги канадца Марио Лемье (690) и догнать канадца Стива Айзермана.

