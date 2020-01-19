Александр Овечкин Александр Овечкин Фото: Danny Murphy/Icon Sportswire/Global Look Press

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что вхождение в десятку лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) является для него важным моментом. По словам хоккеиста, у него есть ещё полтора года на новые свершения.

В топ-10 находятся великие игроки, это особенный момент для меня. Это история, это очень круто. У меня ещё полтора года по контракту, а там посмотрим, что случится, — цитирует игрока пресс-служба НХЛ.

Россиянин в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4) оформил хет-трик. Это позволило Овечкину (692 гола) обойти в десятке главных снайперов Лиги канадца Марио Лемье (690) и догнать канадца Стива Айзермана.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин дал комментарий по поводу своего второго подряд хет-трика в НХЛ. На этот раз он забросил три шайбы в ворота «Нью-Йорк Айлендерс», что позволило его команде выиграть со счётом 6:4. По словам нападающего, он оставил всё на льду, потому что дальше у него отпуск".

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях