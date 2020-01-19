https://static.news.ru/photo/c45ed87a-3a4f-11ea-a49c-fa163e074e61_660.jpgАлександр ОвечкинФото: Danny Murphy/Icon Sportswire/Global Look Press
Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что вхождение в десятку лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) является для него важным моментом. По словам хоккеиста, у него есть ещё полтора года на новые свершения.
В топ-10 находятся великие игроки, это особенный момент для меня. Это история, это очень круто. У меня ещё полтора года по контракту, а там посмотрим, что случится, — цитирует игрока пресс-служба НХЛ.
Россиянин в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4) оформил хет-трик. Это позволило Овечкину (692 гола) обойти в десятке главных снайперов Лиги канадца Марио Лемье (690) и догнать канадца Стива Айзермана.
Passes Mario Lemieux and ties Steve Yzerman in all-time goals.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин дал комментарий по поводу своего второго подряд хет-трика в НХЛ. На этот раз он забросил три шайбы в ворота «Нью-Йорк Айлендерс», что позволило его команде выиграть со счётом 6:4. По словам нападающего, он оставил всё на льду, потому что дальше у него отпуск".