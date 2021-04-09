Овечкин набрал лишь одно очко при разгроме «Бостона»

https://static.news.ru/photo/81781298-9b37-11eb-9021-96000091f725_660.jpg Фото: Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Вашингтон Кэпиталз» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с разгромным счётом 8:1 выиграл у «Бостон Брюинз». При этом капитан столичной команды Александр Овечкин смог отметиться только одной результативной передачей.

Также по разу удачно ассистировали партнёрам другие российские легионеры «Кэпиталз» — Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. По две шайбы в ворота «Бостона» отправили Ти Джей Оши, Ларс Эллер и Конор Шири. Также забили Ник Дауд и Том Уилсон, которому и ассистировал Овечкин.

Российский нападающий в 38 матчах этого сезона набрал 37 очков (21 гол + 16 передач).

Ранее NEWS.ru сообщал, что в предыдущей игре Александр Овечкин помог своему клубу выиграть в гостях у «Баффало Сэйбрз». Заброшенная шайба россиянина стала для него 727-й в заокеанской карьере. Он приблизился к Марселю Дионну в списке лучших снайперов в истории НХЛ и теперь отстаёт от канадца на четыре гола.