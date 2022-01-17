Опубликован расширенный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду

В заявке нет ни одного представителя Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Итоговый состав будет объявлен 23 января. Сегодня, 17 января, сборная России приступила к подготовке к Олимпиаде.
Игры пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России — действующий чемпион Олимпиады.
17 января российский капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ и сравнялся с немецким нападающим «Эдмонтона» Леоном Драйзайтлем. Хоккеисты делят первое место в бомбардирской гонке сезона.