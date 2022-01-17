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Опубликован расширенный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду

Без Овечкина, но с Шипачёвым: какие хоккеисты поедут на Олимпиаду в Пекин
19:23, 17 января 2022
Опубликован расширенный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду Фото: pixabay.com
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Опубликован расширенный список хоккеистов, которые могут отправиться на Олимпийские игры — 2022 в Пекин в составе сборной России. Новость вышла на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).

В список вошли 37 хоккеистов, из которых в окончательную заявку попадут 25.

В заявке нет ни одного представителя Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Итоговый состав будет объявлен 23 января. Сегодня, 17 января, сборная России приступила к подготовке к Олимпиаде.

Игры пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России — действующий чемпион Олимпиады.

17 января российский капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ и сравнялся с немецким нападающим «Эдмонтона» Леоном Драйзайтлем. Хоккеисты делят первое место в бомбардирской гонке сезона.

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