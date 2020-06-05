Николишин не понимает, почему произошла смена тренера в сборной по хоккею

https://static.news.ru/photo/590c0d82-a718-11ea-a960-fa163e074e61_660.jpg Андрей Николишин Фото: Хоккейный клуб «Динамо» Москва/vk.com

Ассистент главного тренера хоккейного клуба «Динамо» Андрей Николишин считает, что при назначении нового главного тренера национальной команды Валерия Брагина не была учтена конкуренция.

А рассматривались ли вообще другие кандидатуры? У нас нет конкуренции. Кто тренер в СКА, тот и тренер в сборной, так уже на протяжении многих лет. Удивляться тут нечему, — сказал Николишин корреспонденту NEWS.ru.

Кроме того, 47-летний специалист убеждён, что в последние годы такие решения происходят регулярно.

Никак не отношусь к назначению Брагина и без понятия, какие перспективы у нового главного тренера. И непонятно, почему именно сейчас произошла замена, но у нас, к сожалению, последнее время всегда так делают. Мы можем сотрясать воздух сколько угодно со стороны, но задавать вопросы нужно Роману Ротенбергу, кто меняет тренеров каждый год: почему так происходит, на каком основании, — добавил он.

Брагин возглавлял молодёжную сборную страны в 2010 году, а в 2011-м привёл её к титулу чемпиона мира. В 2012-м под его руководством молодёжка завоевала серебро ЧМ, после чего он покинул пост. Снова вернулся в 2014-м и трижды стал вице-чемпионом мира, дважды выиграл бронзовые награды. В 2018 году россияне дошли до четвертьфинала.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал Третьяка и объяснил назначение Брагина, писал NEWS.ru.