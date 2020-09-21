НХЛ включила Панарина в символическую сборную сезона

https://static.news.ru/photo/799f6088-fc6a-11ea-9f1e-fa163e074e61_660.jpg Артемий Панарин Фото: Rich Graessle/Icon Sportswire/imago-images.de/Global Look Press

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин включён в символическую сборную по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2019/20. Кроме него в этот список другие россияне не попали.

Панарин в 69 матчах регулярного чемпионата набрал 95 очков (32 гола + 63 передачи). Он разделил третье место в списке бомбардиров с Пастрняком (48+47). Россиянин был номинирован на призы лучшему игроку сезона по версии ассоциации журналистов и по версии хоккеистов. Однако обе награды достались лучшему бомбардиру регулярного чемпионата Леону Драйзайтлю («Эдмонтон»), который набрал 110 очков (43+67), сообщает пресс-служба НХЛ.

Кроме Панарина и Драйзайтля главную команду НХЛ сезона также составили вратарь Коннор Хеллебайк («Виннипег»), защитники Джон Карслсон («Вашингтон») и Роман Йоси («Нэшвилл»), нападающий Давид Пастрняк («Бостон»).

Presenting the 2019-20 NHL First All-Star Team.



All six members are receiving âFirst Teamâ honors for the first time in their career. The only other time that happened was 1930-31, the first year of NHL All-Star Team selections. #NHLAwards #NHLStats : https://t.co/XoIfqGYOhJ pic.twitter.com/YigHKHtxk7 — NHL Public Relations (@PR_NHL) September 21, 2020

Ещё один россиянин — форвард Никита Кучеров из «Тампы» — включён во вторую сборную сезона НХЛ. На его счету в 68 матчах значится 85 очков (33+52).

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может получить от своего клуба зарплату в размере $12 млн в год. Это сделает его самым высокооплачиваемым игроком НХЛ из России за всю историю. Следующий сезон станет последним в контракте Александра Овечкина с «Вашингтоном», однако клуб не намерен отпускать своего лучшего нападающего и уже заявил о готовности провести с ним переговоры о новых условиях продления договора.