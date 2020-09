НХЛ включила Панарина в символическую сборную сезона

Панарин в 69 матчах регулярного чемпионата набрал 95 очков (32 гола + 63 передачи). Он разделил третье место в списке бомбардиров с Пастрняком (48+47). Россиянин был номинирован на призы лучшему игроку сезона по версии ассоциации журналистов и по версии хоккеистов. Однако обе награды достались лучшему бомбардиру регулярного чемпионата Леону Драйзайтлю («Эдмонтон»), который набрал 110 очков (43+67), сообщает пресс-служба НХЛ.

Кроме Панарина и Драйзайтля главную команду НХЛ сезона также составили вратарь Коннор Хеллебайк («Виннипег»), защитники Джон Карслсон («Вашингтон») и Роман Йоси («Нэшвилл»), нападающий Давид Пастрняк («Бостон»).