«Нефтехимик» нанёс поражение рижскому «Динамо» в матче КХЛ

https://static.news.ru/photo/62619d1e-2118-11eb-b3e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: khl/vk.com

«Нефтехимик» одержал победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась в Риге и завершилась со счётом 3:1.

Так, в конце первого периода Рафаэль Бикмуллин вывел гостей вперёд. Хозяевам удалось отыграться на 30-й минуте стараниями Зака Митчелла. Вскоре «Нефтехимик» вновь повёл в счёте — забил Булат Шафигуллин. Вслед за этим у нижнекамской команды шайбу забросил Либор Гудачек.

Ранее NEWS.ru писал, что российские хоккеисты по буллитам нанесли поражение команде Швеции в своём втором матче в рамках Кубка Карьяла.

Встреча в Хельсинки завершилась со счётом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0).