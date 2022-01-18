Назад в будущее: США, как и 42 года назад, отправляет на ОИ студентов

Поклонники хоккея с нетерпением ждали олимпийский турнир в Пекине, желая посмотреть за сражением лучших хоккеистов мира. Однако НХЛ из-за ухудшения эпидемиологической ситуации решила не рисковать и в последний момент отказалась пускать игроков на турнир. Теперь составы всех сборных многократно потеряли в качестве, однако появились новые интриги. США решили отправить в Китай 15 игроков из студенческой лиги NCAA, последний раз такое случалось в 1980 году. Рассказываем подробнее о произошедшем и вспоминаем о том, как американцы выступили на Играх 42-летней давности.

Вечная молодость

Решение тренерского штаба сборной США поняли не все даже в Америке. Ясно, что большая часть кандидатов в национальную команду выступает в НХЛ, но и за границей есть немало квалифицированных и опытных хоккеистов. Вызов в команду, например, не получили прилично играющие в КХЛ Рид Буше («Локомотив») и Джордан Шредер («Йокерит»), а также лучший бомбардир чемпионата Швеции из «Фрелунды» Райан Лаш.

Всего в команде оказалось пять представителей КХЛ, два игрока из шведского чемпионата, один — из немецкого, а также два хоккеиста из второй по значимости североамериканской лиги — АХЛ. Костяк же сборной — а именно 15 человек — мало кому известные представители студенческой лиги NCAA. Да, именно оттуда очень часто попадают на драфт в НХЛ, но пока эти парни находятся исключительно в статусе подающих надежды.

Такое необычайное внимание к представителям студенческой лиги можно было бы объяснить фигурой главного тренера Дэвида Куинна, который долго и успешно работал в NCAA, однако похожий бэкграунд был и у его предшественника Тони Грэнато, руководившего командой в Пхенчхане. Но там была сделана ставка на хоккеистов из Европы, которая себя не оправдала. Американцы прекратили борьбу на стадии ¼ финала.

Среди студентов в нынешнем составе сборной США сразу пять победителей прошлогоднего МЧМ, некоторые игроки уже выбраны на драфте командами НХЛ. Потенциально там есть кому стать звёздами первой величины, однако переход из студенческого хоккея в профессиональный удаётся далеко не всем.

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Взгляд назад

Последний раз сборная США была представлена студентами в таком количестве на крупном международном турнире в 1980 году. Тогда молодых американских хоккеистов бросили в бой на домашних для них зимних Играх в Лейк-Плэсиде, и те сотворили настоящую сенсацию.

Удивительно, но на тот момент сборная США даже в сильнейшем составе не входила в число топовых и проезжала мимо призов на всех соревнованиях. Так что решение главного тренера Хёрба Брукса выставить на домашнюю Олимпиаду молодёжь особо никого не удивило. «Хуже всё равно не будет», — так считали многие американские болельщики.

Однако сборная США произвела на турнире фурор. Сначала команда блестяще преодолела групповой этап, потеряв очки лишь в одной игре со Швецией (2:2), а затем провела легендарный матч со сборной СССР, который вошёл в историю под названием «Чудо на льду».

Советские хоккеисты были действующими победителями Олимпиады и чемпионами мира, именно их по праву считали главными фаворитами Игр. В Лейк-Плэсид приехала россыпь звёзд: ворота защищал Владислав Третьяк, в обороне играли Вячеслав Фетисов и Алексей Касатонов, в атаке присутствовали Борис Михайлов, Владимир Крутов, Валерий Харламов, Сергей Макаров и ещё куча легендарных хоккеистов, однако молодость и дерзость на этот раз взяла верх.

Американцы устроили рубку ещё в первом периоде, уйдя на перерыв при ничейном счёте 2:2. В эпизоде со второй заброшенной хозяевами шайбой ошибся Третьяк, которого главный тренер сборной СССР Виктор Тихонов решил заменить.

Когда американцы увидели, что я сижу на лавке — по-моему, у них крылья выросли. Они меня страшно боялись, потому что мы обыгрывали канадских профессионалов на всех уровнях — и в сборной, и в клубе, — вспоминал Третьяк.

Во втором периоде всё шло по плану советских хоккеистов — отличился Александр Мальцев — а вот в третьей 20-минутке и случилось как раз-таки то самое чудо. Американцы к середине периода забросили две шайбы, а потом героически оборонялись. Лучший матч в жизни выдал вратарь Джим Крейг, который отразил 36 бросков. Во многом благодаря нему американцы довели встречу до победы, которая предопределила исход финального турнира. В следующем матче США победили Финляндию и второй раз в истории стали олимпийскими чемпионами.

Steven E. Sutton/DUOMO/PCN via w/Global Look Press

Послевкусие

Для сборной СССР поражение от студентов было, мягко говоря, обескураживающим, однако никаких оргвыводов и даже публичной порки в советской прессе не последовало. Тихонов продолжил руководить командой, несколько лет после поражения от американцев «красная машина» не вообще не уступала ни в одной официальной игре на всех турнирах. Наиболее тяжело неудачу в Лейк-Плэсиде переживал Третьяк, который упустил шанс стать четырёхкратным олимпийским чемпионом.

Из 20 хоккеистов американской команды 13 в последствии заиграли в НХЛ, но звёзд первой величины из той сборной так и не вышло. Нил Бротен однажды набрал больше 100 очков за сезон, а Кен Морроу взял четыре Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс», но ни одного по-настоящему легендарного игрока не появилось. Однако их общее достижение на Играх-1980 наверняка вдохновляет и нынешнее поколение американских хоккеистов.