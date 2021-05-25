Милонов высказался о снятии российского флага с чемпионата мира в Риге

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Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал решение мэра Риги Мартиньша Стакиса о снятии российского флага с площади вблизи арен чемпионата мира по хоккею. Триколор был заменён на флаг Олимпийского комитета России (ОКР). Слова депутата приводит Sport24.

Я думаю, что мы тогда можем поменять латвийский флаг на посольстве в Москве на флаг Латвийской ССР, раз они так себя ведут. Если будут выпендриваться, то надо будет разорвать с ними отношения. Они думают, что их «большие» братья типа поляков и прочих русофобов прикроют их. Нет. Надо показать, что русофобия и такая позиция не пройдёт, — сказал Милонов.

Депутат добавил, что в качестве санкций можно перестать закупать у Латвии шпроты.

24 мая мэр Риги заменил белорусский флаг на чемпионате мира на бело-красно-белый, который был государственным флагом Белоруссии в 1991–1995-х годах, а ныне ассоциируется с оппозиционным движением против режима президента Александра Лукашенко.

Также он заменил российский флаг на флаг ОКР. Причина — решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое запрещает российским спортсменам выступать на ОИ и других международных соревнованиях под символикой РФ до декабря 2022 года.