Мичков вступился за одноклубника и прервал матч НХЛ дракой

Российский нападающий «Филадельфии Флайерс» Матвей Мичков стал главным героем встречи с «Питтсбург Пингвинс», устроив потасовку с американцем Блейком Лизоттом, передает Lenta.ru. Защищая одноклубника после жесткого силового приема, 19-летний форвард не только повалил соперника на лед, но и позже отметился долгожданной заброшенной шайбой.

Конфликт вспыхнул в начале третьего периода, когда Лизотт ударил локтем канадца Денвера Барки. Мичков мгновенно отреагировал на грубость, атаковав оппонента и нанеся ему несколько ударов в кулачном поединке. По итогам инцидента судьи наказали российского форварда суммарным штрафом в семь минут (2+5) за грубость и драку, в то время как американец получил пятиминутное удаление.

Помимо участия в драке, Матвей сумел прервать свою неудачную серию из девяти матчей без результативных действий. В концовке встречи он забил свой десятый гол в текущем сезоне НХЛ, подтвердив статус одного из самых активных игроков матча. Однако несмотря на яркую игру россиянина, «летчики» уступили «пингвинам» со счетом 3:6.

Ранее российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин оказался на десятой позиции в перечне лучших ассистентов в истории Национальной хоккейной лиги за один клуб. Он ассистировал соотечественнику Егору Чинахову в противостоянии с «Калгари» (1:2). Эта передача стала для спортсмена 854-й за «Питтсбург», что позволило ему обойти словенца Анже Копитара и канадца Брайана Троттье.