Мичков повторил результат Овечкина по голам на старте МЧМ

Нападающий молодёжной сборной России по хоккею Матвей Мичков записал на свой счёт заброшенную шайбу в матче с командой Швейцарии в рамках групповой стадии чемпионата мира. После двух встреч турнира в его активе значится три шайбы, что является повторением результата Александра Овечкина, ныне защищающего цвета «Вашингтон Кэпиталз».

В 2003 году Овечкин также забил три шайбы за две встречи. Будущий форвард «Кэпиталз» оформил хет-трик во встрече с командой США, после чего остался без голов в игре со Словакией.

В отличие от лидера «Вашингтона», Мичков отличился в обоих матчах. Сначала он дважды поразил ворота Швеции, а затем стал стал автором четвёртого гола в ворота команды Швейцарии. Российский нападающий отличился на 42-й минуте с передач Семёна Демидова и Марата Хуснутдинова.

Мичков считается одним из самых талантливых российских хоккеистов современности и часто сравнивается с Овечкиным. Спортсмен известен по выступлениям за команды «СКА-1946», «СКА-Варяги», а также за взрослый коллектив СКА. В КХЛ он провёл 13 матчей, в которых отметился пятью (2 + 3) набранными баллами.

Ранее сообщалось, что сборная России одержала первую победу на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2022 года. Подопечные Сергея Зубова взяли верх над командой Швейцарии.