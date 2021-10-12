Мечта Ови, амбиции Капризова и вызов для «Тампы»: главные сюжеты сезона НХЛ

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) впервые за три года пройдёт полноценный сезон, два предыдущих были сокращены из-за пандемии коронавируса. Новый регулярный чемпионат стартует в ночь на среду, 13 октября. Рассказываем, на что стоит обратить внимание.

Вызов для Ови

Один из главных сюжетов для поклонников хоккея во всём мире — погоня россиянина Александра Овечкина за вечным снайперским рекордом Уэйна Гретцки. Разрыв становится всё меньше, и хотя он всё ещё внушителен, надежда есть.

В активе легендарного канадца 794 заброшенные шайбы, российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» отстаёт от него на 165 голов. Овечкину 36 лет, но об окончании карьеры он пока не задумывается. Для штурма рекорда Гретцки россиянину нужно забрасывать по 33 шайбы в ближайшие пять сезонов или по 42 — в ближайшие четыре.

Эти цифры не выглядят космическими: Овечкин несколько раз в карьере преодолевал отметку и в 50 голов за сезон, а однажды набросал аж 65 шайб. Главное, сохранять форму и избегать травм. Кстати, сам Гретцки регулярно восторженно высказывается в адрес россиянина и постоянно желает тому успехов в штурме рекорда.

Амбиции Капризова

Одним из главных сюжетов межсезонья в НХЛ стала мыльная опера с подписанием Кириллом Капризовым нового контракта с «Миннесота Уайлд». Клуб хотел связать лучшего новичка прошлого сезона долгосрочным контрактом, а сторона россиянина всячески пыталась выбить соглашение с минимальной длительностью и максимальной зарплатой. Дошло даже до блефа: в прессу вбрасывалась информация о переговорах Капризова с клубами КХЛ.

В итоге стороны пришли к компромиссу: форвард подписал пятилетний контракт с «Уайлд» на сумму 45 миллионов долларов, что стало рекордом для новичков. Отбивать внушительный гонорар нужно уже сейчас, так что смотреть за Капризовым в нынешнем сезоне будет вдвойне интересно.

Капризов Кирилл kirill_kaprizov/vk.com

В дебютной «регулярке» россиянин набрал 51 очко по системе «гол плюс пас», но сезон был сокращённым. Так что сейчас болельщики вправе ожидать от россиянина роста результативности. У форварда есть для этого всё необходимое.

В ожидании хет-трика

Два последних сезона НХЛ были примечательны не только введёнными из-за пандемии ограничениями, но и двумя победами «Тампа-Бэй Лайтнинг» в Кубке Стэнли подряд. Болельщики «молний» рассчитывают на третий успех, который станет историческим. После введения в лиге жёсткого потолка зарплат в сезоне-2005/2006 никому не удавалось добиться такого достижения.

Состав у «Тампы» вполне подходит для решения самых амбициозных задач. Отрадно, что на первых ролях там много россиян. Здоров и готов к свершениям форвард Никита Кучеров, полон решимости побороться за приз лучшему голкиперу сезона Андрей Василевский.

Новичкам везёт?

В нынешнем сезоне в НХЛ дебютирует новый клуб. С появлением «Сиэтла Кракен» лига расширилась до 32 команд, что позволило достичь симметрии в конференциях и всех дивизионах. Клуб из штата Вашингтон имеет очень недолгую историю: команда начала формирование и подготовку к вступлению в НХЛ в 2018 году: её спонсорами выступили бизнесмен Дэвид Бондерман и кинопродюсер Джерри Брукхаймер. За короткий срок новичку нужно было подготовить домашнюю арену, собрать состав, получить заявки на сезонные абонементы от болельщиков и, главное, внести «скромный» вступительный взнос в размере 650 миллионов долларов.

К сезону-2021/2022 все условия были выполнены: Сиэтл стал полноправным участником НХЛ. К команде присоединились топовые хоккеисты, среди которых обладатель Кубка Стэнли вратарь Филипп Грубаэур, многолетний капитан «Калгари» Марк Джиордано и экс-лидер «Нью-Йорк Айлендерс» Джордан Эберле.

Состав у «Сиэтла» даже поинтересней, чем в дебютном сезоне у «Вегас Голден Найтс», который сходу сумел дойти до финала Кубка Стэнли. Посмотрим, на что сможет замахнуться новичок в этот раз.

Под пекинским прицелом

Кажется, хоккеисты из НХЛ снова возвращаются на Олимпиаду и кошмарные по представительству лучших хоккеистов мира Игры-2018 останутся досадным недоразумением. Календарь в североамериканской лиге предусматривает паузу с 3 по 22 февраля, хоккейный турнир на ОИ-2022 в Пекине продлится с 9-го по 19-е число.

Никита Кучеров Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Совсем недавно участники Олимпиады, словно Леонид Якубович в «Поле чудес», объявили первые тройки игроков, которые уже сейчас вызваны для участия в турнире. У россиян это Овечкин, Кучеров и Василевский. Со временем списки будут расширяться, обсуждения в прессе и среди болельщиков становиться всё жарче.

Россияне в очередной раз надеются на успех команды на Играх, хоть и с присутствием энхаэловцев эта задача усложняется раз в десять. Отдельная мотивация есть у Василевского. Вратарь «Тампы» побеждал в Кубке Стэнли, выигрывал чемпионат мира и имеет шанс побороться за золото Олимпиады. В случае положительного исхода этой борьбы россиянин войдёт в «тройной золотой клуб». Сейчас там 29 хоккеистов, один тренер и ни одного вратаря.