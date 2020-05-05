Хоккей

«Матч ТВ» в День Победы покажет олимпийскую победу российских хоккеистов

15:55, 05 мая 2020 11
Фото: PETTER ARVIDSON/imago sportfotodienst/Global Look Press

Телеканал «Матч ТВ» утром 9 мая покажет повтор финального матча хоккейного турнира Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхёнчхане. Тогда на лёд вышли сборная олимпийских атлетов из России и команда Германии.

Тот матч закончился победой россиян — 4:3. Правда, далась она нелегко, автором победной шайбы в овертайме стал Кирилл Капризов.

Трансляция запланирована на 06:30 по московскому времени. Она состоится перед обращением президента России Владимира Путина по случаю Дня Победы.

После него канал покажет программу «Десять великих побед» о наиболее значимых достижениях в спорте.

Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, как пройдут мероприятия 9 мая с участием Путина.

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