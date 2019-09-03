https://static.news.ru/photo/dac55396-cea7-11e9-8eb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» на своей площадке взял верх в серии послематчевых буллитов над уфимским «Салаватом Юлаевым» — 4:3Б (1:0, 2:1, 0:2, 0:0, 1:0).

В связи с тем, что Пекин, в котором обычно принимает соперников «Куньлунь РС», сейчас закрыт на несколько дней для иностранных спортивных делегаций из-за национального праздника, матч КХЛ впервые в истории был проведён в городе Шэньчжень, в Спортивном центре Универсиады. На игре присутствовало 3500 зрителей.

Основное время матча завершилось вничью — 3:3. У хозяев отличились Адам Крэкнелл и Войтек Вольски (дважды), у гостей — Дмитрий Кугрышев, Тему Хартикайнен и Никита Сошников. В овертайме счёт не изменился, а в серии послематчевых бросков удачливее оказались хозяева. Решающий буллит записал на свой счёт Жильбер Брюле.

В других матчах с участием клубов Восточной конференции КХЛ новосибирская «Сибирь» дома обыграла хабаровский «Амур» — 2:1 (у хозяев шайбы забросили Максим Казаков и Юусо Пуустинен, у гостей — Владислав Ушенин), а каханстанский «Барыс» из Нур-Султана на своей площадке уступил «Адмиралу» из Владивостока — 1:3 (Корбэн Найт стал автором единственной шайбы «Барыса», у дальневосточников голы забили Маркус Юнг, Адам Альмквист и Василий Стрельцов).

Московское «Динамо» стартовало в регулярном чемпионате КХЛ с домашней победы над нижегородским «Торпедо», писал ранее News.ru.