Малкин разделил с Ягром третье место по очкам в истории «Питтсбурга»

https://static.news.ru/photo/a43324ae-6067-11eb-b3f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Miller/wikipedia.org

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин вошёл в число самых результативных игроков в истории клуба. В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» он набрал 1079-й балл за карьеру в составе «пингвинов».

Примечательно, что матч его команда проиграла в овертайме со счётом 2:3. Тем не менее Малкин отметился результативным действием, записав в свой актив ассистентский балл. Теперь на его счету стало 1079 очков (417 голов + 662 передачи) за всё время выступлений в Питтсбурге. Россиянин защищает цвета «Пингвинз» с 2006 года с коротким перерывом в связи с локаутом в НХЛ в сезоне-2012/13.

Среди лучших бомбардиров клуба Евгений сравнялся с легендарным чехом Яромиром Ягром, который набрал за «Питтсбург» также 1079 очков (471 + 608). Уже в следующей игре Малкин имеет все шансы опередить Ягра и выйти на чистое третье место по этому показателю.

Рекорд принадлежит нынешнему владельцу команды Марио Лемье, который всю карьеру выступал только за «Питтсбург» и набрал в общей сложности 1723 очка (690+1 033). На втором месте идёт нынешний капитан «пингвинов» Сидни Кросби, у которого на данный момент 1270 баллов (465+805).

Ранее NEWS.ru писал, что лидер «Вашингтона» Александр Овечкин, а также Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов пропустят как минимум четыре матча НХЛ из-за нарушений протокола лиги о COVID-19. «Вашингтон» был оштрафован на $100 тысяч за нарушение протоколов НХЛ о коронавирусной инфекции. Российские хоккеисты оказались в списке игроков, недоступных для участия в матчах лиги и тренировках.