«Локомотив» одержал победу над «Спартаком» в матче чемпионата КХЛ

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«Локомотив» обыграл «Спартак» в ходе матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле.

Так, командам пришлось прибегнуть к серии буллитов, где успешнее оказались хоккеисты хозяев — 1:0 Б.

На защите «Локомотива» стоял Эдуард Паскуале. В то же время в воротах «Спартака» был Юлиус Гудачек.

В серии буллитов за «Локомотив» забили Егор Коршков и Павел Красковский.

Ранее NEWS.ru писал, что СКА обыграл «Витязь» в ходе матча регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу петербуржцев.

Так, в составе победителей по разу отличились Кирилл Марченко, Владислав Каменев, Йоонас Кемппайнен, Миро Аалтонен и Яков Тренин. Единственный гол гостей был реализован стараниями Маттиаса Теденби.