Кожевников оценил победу сборной России в первом матче Чешских игр

https://static.news.ru/photo/c87af824-b340-11eb-ab69-96000091f725_660.jpg Фото: Vit Simanek/CTK/Global Look Press

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал победу сборной России над национальной командой Швеции в первом матче заключительного Еврохоккейтура Чешских игр со счётом 6:4 (1:1, 3:1, 2:2).

Хорошо играли, но ребята после нагрузки, не надо забывать. Так и должно быть. У нас хорошая сборная. Что значит первые десять минут игры были за шведами? За какими шведами? Мы просто посмотрели, как лучше против них играть, — это тактика, тренерская установка. Просто было интересно посмотреть, как соперник сыграет. Это же задаток на первенство мира. Думаю, что шведы поедут в таком составе, — сказал Кожевников корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, команда Валерия Брагина немного подсела в третьем периоде, но это связано с нагрузками, после которых трудно психологически перестраиваться.

Нам, естественно, стоит опасаться соперников: и канадцев, и американцев. Мы же не будем со шведами играть все восемь матчей. Надо просто навязывать свою игру. Главное — чтобы ребята сами верили, что всех могут обыграть. Если кто-то дрогнет, будет не очень хорошо, — заключил он.

Ранее стало известно, что российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз», установил личный антирекорд в чемпионате.