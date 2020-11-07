Кожевников — о победе сборной России над чехами: игроки НХЛ не нужны

https://static.news.ru/photo/a3c8301a-21cc-11eb-8b55-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/hockey_video_archive

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал победу сборной России над национальной командой Чехии со счётом 3:0.

Хорошая команда, хороший тренер. Будем смотреть первенство мира, команда готова. За короткий срок ребята доказали свои умения. Красиво смотрелось. Это напомнило мне нашу сборную 80-х годов, — сказал Кожевников корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, не нужно вызывать в сборную игроков Национальной хоккейной лиги, когда есть отлично подготовленная молодёжь.

Я давно говорил, что энхаэловцев не нужно вызывать в сборную. Не понимаю, зачем мы обкатываем молодых, даём им возможность себя проявить на Кубке Карьяла и других этапах, а на первенство мира приезжали игроки из Национальной хоккейной лиги, многим из которых просто не хотелось играть из-за усталости. Молодёжь сейчас показала, как надо биться. Это лучше всяких похвал, — добавил он.

Специалист также отметил, что наладить игру молодёжного состава главному тренеру Игорю Ларионову удалось за счёт своего мастерства и опыта.

Не зря говорят, что Игорь Ларионов — профессор. Он чувствует игру и хоккеистов. Мне очень понравилось, как играли защитники, как выстроены были ребята в нападении, — всегда бросались в атаку. Обычно мы видим в чемпионатах другой хоккей, не откатываются, а идут и закрывают зоны. Сейчас прям видна рука тренера, — заключил он.

Ранее «Нефтехимик» одержал победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоялась в Риге и завершилась со счётом 3:1, писал NEWS.ru.