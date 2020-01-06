https://static.news.ru/photo/d3191470-312b-11ea-b612-fa163e074e61_660.jpg Илья Ковальчук Фото: Vincent Ethier/Icon Sportswire/Global Look Press

Российский форвард Илья Ковальчук отметил поддержку болельщиков во время своего дебютного матча за клуб НХЛ «Монреаль». Он также заявил, что может играть намного лучше.

Я очень ценю то, как тепло фанаты встретили меня. Но расстраивает, что несколько ошибок нам слишком дорого стоили. Мы получили неприятный удар, но будем работать дальше и прогрессировать, — цитирует ТАСС Ковальчука.

В матче между «Виннипегом» и «Монреалем» 36-летний российский хоккеист провёл на площадке почти 20 минут, сделал результативную передачу и шесть силовых приёмов.

Я могу играть намного лучше. Мы пытались уделить слишком много внимания силовой игре, нужно действовать проще и чаще бросать по воротам, — добавил Ковальчук.

Контракт с «Монреалем» Ковальчук подписал 3 января. Команда потерпела уже шестое поражение подряд и находится на 12-м месте в Восточной конференции.

Как писал NEWS.ru, дебют российского нападающего Ильи Ковальчука в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» получился противоречивым: новая команда Кови потерпела домашнее поражение со счётом 2:3 от клуба «Виннипег Джетс», однако сам Илья отметился результативной передачей и стал третьей звездой матча. После этого поражения у «Монреаля» осталось 43 очка в 43 проведённых играх, и новая команда Ковальчука отстаёт от зоны плей-офф Восточной конференции на шесть очков. «Виннипег» после победы над «Канадиенс» с 50 очками после 43 игр как раз поднялся в кубковую восьмёрку на «Западе».