Капризов подписал двухлетний контракт с «Миннесотой»

https://static.news.ru/photo/b9c072ea-c52b-11ea-bfbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нападающий Кирилл Капризов подписал двухлетнее соглашение с «Миннесотой», сообщает пресс-служба клуба. Ожидается, что хоккеист сможет сыграть за команду уже со следующего сезона.

Мы рады официально объявить о подписании контракта и приветствуем Кирилла в нашем клубе. Он превзошёл все ожидания в своём развитии с того момента, как был выбран на драфте в 2015 году. Кирилл — умный и динамичный нападающий, который был лидером Континентальной хоккейной лиги по голам на протяжении двух последних сезонов. Мы с нетерпением ждём его появления в нашем составе, когда начнётся следующий сезон, — заявил генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин.

На протяжении последних трёх сезонов КХЛ Капризов выступал за ЦСКА, став в 2019 и 2020 годах лучшим снайпером лиги с 30 и 33 шайбами соответственно. Вместе с командой Капризов в сезоне-2018/19 стал обладателем Кубка Гагарина. Помимо армейцев, он выступал за новокузнецкий «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев», на его счету 340 матчей в КХЛ, в которых он набрал 261 (124 гола и 137 передач) очко. Кроме того, Кирилл Капризов является победителем Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане и бронзовым призёром чемпионата мира — 2019.

Ранее NEWS.ru писал, что НХЛ окончательно определилась со сроками рестарта приостановленного из-за пандемии коронавируса сезона-2019/20 и двумя городами, в которых пройдут игры плей-офф Кубка Стэнли.

После того как 13 июля откроются тренировочные лагеря в городах, где базируются 24 клуба НХЛ, допущенные к возобновлению сезона, команды проведут почти двухнедельный подготовительный цикл. На 26 июля намечен переезд команд в Торонто (12 клубов Восточной конференции) и Эдмонтон (столько же представителей Западной конференции), в которых пройдёт завершающая стадия сезона.

С 28 по 30 июля команды сыграют выставочные матчи, чтобы получить необходимую игровую практику, а 1 августа стартует квалификационный раунд. В первый день рестарта сезона состоятся следующие матчи: «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», «Эдмонтон Ойлерз» — «Чикаго Блэкхокс», «Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида Пантерз», «Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс» и «Калгари Флеймз» — «Виннипег Джетс».