Канарейкин призвал не переоценивать победу сборной России на Кубке Карьяла

https://static.news.ru/photo/e132bd5a-21cf-11eb-876d-fa163e074e61_660.jpg Федор Канарейкин Фото: spartak.ru

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин подвёл итоги Кубка Карьяла, по результатам которого сборная России по хоккею заняла первое место, обыграв всех соперников.

Хочется отметить, что ребята показали хороший хоккей. С приходом Игоря Ларионова перестроилась система игр команды, тактические действия, команда стала выглядеть очень контрастной, агрессивной, психологически устойчива — ребятам нет ещё 20-ти лет, а проявляют себя профессионально, держат эмоции, не выплескивая их за грань. Вратарь Аскаров выделяется среди всех, даже учитывая то, что вообще коллектив очень мощный, — сказал Канарейкин корреспонденту NEWS.ru.

Впереди молодёжный чемпионат мира. Тренеру хочется, чтобы вернувшись в клубы, хоккеисты получили своё игровое время. По словам эксперта, ребята сейчас заряжены и уверены. Необходимо дать им стимул к развитию.

Игорь — опытный, выдающийся игрок. Его знание, видение только помогают. Он возвращает те схемы и действия, присущие нашему хоккею — контроль шайбы, взаимодействия. Это надо только приветствовать. Но не нужно переоценивать эти победы. Да, итог Кубка Карьяла должен подмигнуть наше хоккейное хозяйство. Должен последовать прорыв нашего хоккея, — заключил он.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал победу сборной России над национальной командой Чехии со счётом 3:0, ранее писал NEWS.ru.