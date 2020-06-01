Кагарлицкий вернулся из СКА в московское «Динамо»

https://static.news.ru/photo/5acf7c7a-a417-11ea-8a97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нападающий Дмитрий Кагарлицкий возвращается в состав московского хоккейного клуба «Динамо».

Петербургский СКА провёл обмен с «Динамо», в результате чего получил спортивные права на Никиту Чибрикова, Павла Минтюкова и Даниила Лазутина, сообщает пресс-служба московского клуба.

Кагарлицкий провёл в составе московского «Динамо» сезон-2018/19, после чего перешёл в СКА в качестве свободного агента. В прошедшем сезоне хоккеист сыграл 36 матчей и набрал 15 (4 + 11) очков при показателе полезности «+1».

Генеральный директор «Динамо» Евгений Кровопусков отметил, что в трансфере был заинтересован и сам хоккеист.

Ранее сообщалось, что хоккеист Иван Телегин решил продолжить карьеру в московском ЦСКА. Спортсмен подписал соглашение, согласно которому он будет выступать за «красно-синих» до конца сезона-2021/22.

КХЛ официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в мире, писал NEWS.ru. При этом Лига приняла решение не определять победителя Кубка Гагарина в связи с досрочным завершением сезона.