Хоккейный агент Логинов назвал происками конкурентов обвинения в свой адрес

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Федерация хоккея России (ФХР) передала материалы на агента Дениса Логинова в правоохранительные органы, требуя привлечь его к ответственности за мошенничество. Логинов заявил, что обвинения в его адрес являются результатом интриг конкурентов.

В октябре 2019 года в одном из Telegram-каналов появилась информация, что агент обманул семью 18-летнего хоккеиста Рината Газизова, пообещав устроить молодого человека в НХЛ за 1,5 млн рублей. Схожие претензии уже в 2020 году выдвинул отец молодого спортсмена Сергея Телегина, правда в этом случае речь шла о трудоустройстве в МХЛ. 29 июля ФХР выпустила заявление, в котором сообщается, что Логинов не является аккредитованным агентом, а его действия содержат все признаки мошенничества.

В беседе с порталом Sport24 Логинов отметил , что знает, кто стоит за этой историей, но уточнил, что у него «пока нет стопроцентных доказательств».

Ситуация очень простая, но самое неприятное для меня — отношение ФХР к таким действиям. Они пишут, что я якобы вымогаю деньги, мошенничаю и так далее. Но они совершенно не проверяют никакой информации. <...> ФХР прекрасно знает, что до этого я на протяжении трёх лет был аккредитованным агентом. В этом году мне не удалось продлить, так как я занимался судебными процессами и все выиграл, — рассказал Логинов.

Комментируя случай с Телегиным, агент заявил, что пал жертвой провокации. Логинов якобы уже нашёл клуб в МХЛ для молодого человека, однако отца не устроили детали соглашения и он обвинил агента в мошенничестве, не дожидаясь возврата денег.

Федерация, вы лучше позовите 96 моих игроков и спросите мнение о моей работе у них. Но они не делают этого! А я много чего делаю для игроков, но федерация не знает об этом, — заочно обратился к ФХР агент.

NEWS.ru писал об истории Газизова. Логинов тогда уверял, что добросовестно пытался найти команду молодому хоккеисту, однако не смог этого сделать из-за низкого уровня мастерства у спортсмена.