«Куньлунь» «Куньлунь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нападающий китайского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь» Спенсер Фу заявил, что у игроков команды нет опасений заболеть коронавирусом.

Мы хорошо проинформированы, и у нас нет никаких опасений. В Китае нет никого из команды, а также наших родных, жен, подруг. Мы переживаем за китайский народ и за то, что происходит в стране, — цитирует хоккеиста ТАСС.

Ранее из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Китае, вызванной распространением коронавируса, руководством ВХЛ после консультаций с Роспотребнадзором было принято решение о переносе всех домашних матчей китайских команд лиги на территорию России, писал NEWS.ru.

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