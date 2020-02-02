https://static.news.ru/photo/b68dbcda-45e8-11ea-acf8-fa163e074e61_660.jpg«Куньлунь»Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Нападающий китайского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь» Спенсер Фу заявил, что у игроков команды нет опасений заболеть коронавирусом.
Мы хорошо проинформированы, и у нас нет никаких опасений. В Китае нет никого из команды, а также наших родных, жен, подруг. Мы переживаем за китайский народ и за то, что происходит в стране, — цитирует хоккеиста ТАСС.
Ранее из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Китае, вызванной распространением коронавируса, руководством ВХЛ после консультаций с Роспотребнадзором было принято решение о переносе всех домашних матчей китайских команд лиги на территорию России, писал NEWS.ru.