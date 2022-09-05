Хоккеиста Сулейманова приговорили к условному сроку за уклонение от армии

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Военный билет

Ленинский районный суд Уфы приговорил к пяти годам условно хоккеиста Анвара Сулейманова по делу о даче взятки за уклонение от армии, сообщает корреспондент ТАСС. При этом хоккеисту назначен испытательный срок в четыре года.

В соответствии со статьей 73 УК РФ «Условное осуждение» назначенное Сулейманову наказание считать условным с испытательным сроком на четыре года, — огласил приговор судья.

Ранее бывший вратарь «Салавата Юлаева» признался в покупке военного билета. На допросе в Ленинском районном суде Уфы спортсмен рассказал о даче взятки с целью покупки документа и уклонения от службы в армии. Он признал свою вину, одновременно с этим отказавшись от дачи показаний на основании 51-й статьи Конституции России.

До этого в покупке военного билета признался нападающий СКА Михаил Воробьев. 10 августа сообщалось, что ему грозит до 12 лет лишения свободы. На момент совершения преступления он также был игроком клуба «Салават Юлаев».