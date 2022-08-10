Хоккеиста СКА Воробьёва могут посадить на 12 лет за покупку военного билета

Фото: vk.com/ska

Михаил Воробьев

Российский нападающий СКА Михаил Воробьёв дал признательные показания в деле о даче взятки, сообщает «360». 25-летний форвард на слушании дела в Ленинском райсуде города Уфы признался в покупке военного билета. На момент совершения преступления он был игроком другого клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), «Салават Юлаев».

Другой подозреваемый по делу Анвар Сулейманов, который до сих пор защищает цвета уфимского клуба, не признал вину. Следующее заседание суда назначено на 16 августа.

В случае, если Воробьева признают виновным, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

1 июля в Санкт-Петербурге по инициативе военной прокуратуры задержали вратаря ЦСКА Ивана Федотова. В ведомстве считают спортсмена уклонистом от армии.

6 июля сообщалось, что российского нападающего «Минессоты Уайлд» Кирилла Капризова заподозрили в покупке военного билета и его тоже могут призвать в армию.