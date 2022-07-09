Хоккеиста Капризова дважды не пустили в США Athletic: нападающему клуба НХЛ «Миннесота» Капризову дважды отказали во въезде в США

Фото: Zuma\TASS

Кирилл Капризов

Российскому нападающему клуба НХЛ «Миннесота» Кириллу Капризову дважды отказали во въезде в США. Об этом сообщил журналист Athletic Майкл Руссо со ссылкой на источники в лиге. По мнению журналиста, это могло произойти из-за отсутствия рабочей визы у россиянина.

Капризов недавно уехал из России в Дубай и попытался вернуться в США. Однако он не смог въехать в США, возможно, потому что сейчас у него нет рабочей визы, несмотря на подписанный в сентябре прошлого года пятилетний контракт, — сообщил Руссо.

Он также напомнил. что в прошлом сезоне ряду игроков из России и стран Европы позволили играть без виз в связи с проблемами с работой консульств США во время пандемии коронавируса.

По словам Руссо, Капризов попытался во второй раз въехать на территорию США, используя в качестве промежуточного пункта неназванную островную страну в Карибском море. Однако ему вновь было отказано во въезде. После этого, по данным журналиста, Капризов вернулся в Россию и находится там в настоящее время.

Кирилл Капризов в минувшем сезоне провёл 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ, набрал 108 очков по системе «гол+пасс», тем самым обновив рекорды «Минессоты» по количеству шайб и очков (47 и 61 соответственно) в регулярном сезоне.

В плей-офф 25-летний россиянин сыграл в восьми матчах и набрал 8 очков (7+1).

Ранее в России Кирилла Капризова заподозрили в покупке военного билета. По данным следователей, хоккеист НХЛ мог приобрести незаконно документ вместе с хоккеистом сборной России Иваном Федотовым во время выступления в «Салавате Юлаеве». Федотов попал в учебную часть ВМФ и находится в распоряжении главнокомандующего морским флотом. Его задержали 1 июля в Санкт-Петербурге по инициативе военной прокуратуры. В ведомстве считают спортсмена уклонистом от армии.