Хоккеиста Федотова перевели из больницы в роту Северодвинска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иван Федотов

Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов переведен из больницы в третью роту учебной части Северодвинска, сообщает «Матч ТВ». С 5 июня хоккеист, выступавший за ЦСКА, пребывал в военном госпитале Минобороны.

Отмечается, что Федотов был выписан из 1469-го военно-морского клинического госпиталя Министерства обороны РФ в Северодвинске. По данным Матч ТВ, хоккеиста перевели в обычную (третью) роту, а не спортроту.

Ранее сообщалось, что Федотов попал в учебную часть ВМФ и находится в распоряжении главнокомандующего морским флотом. Его задержали 1 июля в Санкт-Петербурге по инициативе военной прокуратуры. В ведомстве считают спортсмена уклонистом от армии.

6 июля, сообщалось, что российского нападающего «Минессоты Уайлд» Кирилла Капризова заподозрили в покупке военного билета.