Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов переведен из больницы в третью роту учебной части Северодвинска, сообщает «Матч ТВ». С 5 июня хоккеист, выступавший за ЦСКА, пребывал в военном госпитале Минобороны.
Отмечается, что Федотов был выписан из 1469-го военно-морского клинического госпиталя Министерства обороны РФ в Северодвинске. По данным Матч ТВ, хоккеиста перевели в обычную (третью) роту, а не спортроту.
Ранее сообщалось, что Федотов попал в учебную часть ВМФ и находится в распоряжении главнокомандующего морским флотом. Его задержали 1 июля в Санкт-Петербурге по инициативе военной прокуратуры. В ведомстве считают спортсмена уклонистом от армии.
6 июля, сообщалось, что российского нападающего «Минессоты Уайлд» Кирилла Капризова заподозрили в покупке военного билета.