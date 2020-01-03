https://static.news.ru/photo/c4e98e10-2f1a-11ea-a234-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petr Sznapka/CTK/Global Look Press

Нападающий молодёжной сборной России по хоккею Иван Морозов признался, что полуфинальный матч против команды Швеции на чемпионате мира был самым сумасшедшим в карьере.

Наверное, это самый сумасшедший и нервный матч в моей карьере. Мы хорошо реализовали большинство в начале матча. Все понимали, что это наша игра и мы должны быть в финале, — цитирует Морозова ТАСС.

Ранее молодёжная сборная России по хоккею обыграла команду Швеции со счётом 5:4 в полуфинале чемпионата мира. Соперник сборной России в финальном матче определится позже, им станет сборная Канады или Финляндии, писал NEWS.ru.