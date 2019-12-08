Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дисквалифицировал нападающего ярославского «Локомотива» Григория Денисенко на два матча за грубую игру в матче против московского «Динамо».
Также хоккеист будет наказан денежным штрафом, сообщает пресс-служба КХЛ.
Помимо этого, нападающий «Локомотива» Александр Полунин оштрафован за симуляцию.
Ранее NEWS.ru писал, что российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев стал первой звездой игрового дня в НХЛ. Второй звездой стал российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников. Третьей звездой дня признан форвард «Аризоны» Фил Кессел, забросивший две шайбы «Филадельфии» (3:1).
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