Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина признали третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

По данным пресс-службы лиги, в ночь на 8 декабря «Питтсбург» обыграл «Детройт» со счётом 5:3. В ходе матча Малкин забил один гол и сделал две результативные передачи. В общей сложности...