ХК «Сибирь» продлил контракт с генеральным директором

Генеральный директор хоккейного клуба «Сибирь» Кирилл Фастовский подписал с командой новое соглашение.
Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с гендиректором, пришедшим в «Сибирь» в 2010 году, заключён до 30 апреля 2022 года.
За время управления Фастовским «Сибирь» шесть раз выходила в плей-офф, а в 2015 году стала обладателем бронзовых медалей Континентальной хоккейной лиги.
Ранее магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» подписал новый контракт с нападающим Сергеем Мозякиным. Соглашение рассчитано на один сезон, писал NEWS.ru.
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