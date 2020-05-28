Хоккей

ХК «Сибирь» продлил контракт с генеральным директором

10:32, 28 мая 2020
Кирилл Фастовский Кирилл Фастовский Фото: hcsibir.ru

Генеральный директор хоккейного клуба «Сибирь» Кирилл Фастовский подписал с командой новое соглашение.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с гендиректором, пришедшим в «Сибирь» в 2010 году, заключён до 30 апреля 2022 года.

За время управления Фастовским «Сибирь» шесть раз выходила в плей-офф, а в 2015 году стала обладателем бронзовых медалей Континентальной хоккейной лиги.

Ранее магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» подписал новый контракт с нападающим Сергеем Мозякиным. Соглашение рассчитано на один сезон, писал NEWS.ru.

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