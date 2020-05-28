ХК «Сибирь» продлил контракт с генеральным директором

https://static.news.ru/photo/4357da0a-a0b7-11ea-a757-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Фастовский Фото: hcsibir.ru

Генеральный директор хоккейного клуба «Сибирь» Кирилл Фастовский подписал с командой новое соглашение.

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с гендиректором, пришедшим в «Сибирь» в 2010 году, заключён до 30 апреля 2022 года.

За время управления Фастовским «Сибирь» шесть раз выходила в плей-офф, а в 2015 году стала обладателем бронзовых медалей Континентальной хоккейной лиги.

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