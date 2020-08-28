ХК «Нефтехимик» официально подписал защитника Осипова

Хоккейный клуб «Нефтехимик» из Нижнекамска официально подписал контракт с 31-летним защитником Александром Осиповым. Об этом 31 августа сообщили в пресс-службе коллектива.
Контракт между клубом и хоккеистом рассчитан на один год. До подписания договора с «Нефтехимиком» Осипов официально был игроком ХК «Адмирал» из Владивостока. Однако в последнее время защитник находился в расположении команды из Нижнекамска на пробном контракте.
Желаем Александру успешного сезона в составе «Нефтехимика», — сообщается на странице клуба в Twitter.