ХК «Нефтехимик» официально подписал защитника Осипова

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Хоккейный клуб «Нефтехимик» из Нижнекамска официально подписал контракт с 31-летним защитником Александром Осиповым. Об этом 31 августа сообщили в пресс-службе коллектива.

Контракт между клубом и хоккеистом рассчитан на один год. До подписания договора с «Нефтехимиком» Осипов официально был игроком ХК «Адмирал» из Владивостока. Однако в последнее время защитник находился в расположении команды из Нижнекамска на пробном контракте.

Желаем Александру успешного сезона в составе «Нефтехимика», — сообщается на странице клуба в Twitter.

Как ранее писал NEWS.ru, 26-летний канадский хоккеист Брендан Лайпсик заключил однолетний контракт с московским ХК ЦСКА. Об этом сообщает сайт клуба.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) спортсмен провёл 187 матчей. Он играл за «Торонто», «Вегас», «Ванкувер», «Лос-Анджелес» и «Вашингтон Кэпиталз». В матчах он набрал 59 (16 + 43) очков.