Капризов оформил первый хет-трик за океаном

https://static.news.ru/photo/af75f8b4-83b2-11eb-a2a7-96000091f725_660.jpg Кирилл Капризов Фото: mnwild/twitter.com

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» Кирилл Капризов забросил сразу три шайбы в матче регулярного чемпионата против «Аризоны». Причём последний гол россиянин оформил в пустые ворота.

«Миннесота» выиграла 4:0, а после первого за океаном хет-трика Капризова в его активе стало 23 очка (10 шайб + 13 передач). По этому показателю он продолжает лидировать среди всех новичков НХЛ.

«Миннесота» теперь имеет 33 очка в 25 матчах и занимает третью позицию в таблице Западного дивизиона.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 12 марта на 9-й минуте матча против «Филадельфии» открыл счёт во встрече регулярного чемпионата. Заброшенная шайба стала для 35-летнего россиянина девятой в сезоне. В его активе теперь 19 очков (9 шайб + 10 передач) в 22 матчах.