https://static.news.ru/photo/27746cb8-309b-11ea-8577-fa163e074e61_660.jpg Матч «Салават Юлаев» -ЦСКА Фото: hcsalavat.ru

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уфимский «Салават Юлаев» на своей площадке победил московский ЦСКА — 4:2 (3:1, 0:1, 1:0).

Победу хозяевам обеспечил хет-трик финского форварда Тему Хартикайнена, отличившегося на 11-й, 12-й и 17-й минутах. Ещё одну шайбу у уфимцев забросил на 48-й минуте шведский нападающий Линус Умарк, одним из ассистентов которого стал тот же Хартикайнен, набравший четыре очка по системе «гол плюс пас».

В составе «армейцев» точными бросками отметились Сергей Толчинский (спустя 34 секунды после первого гола Хартикайнена и за 20 секунд до второго) и Антон Слепышев (35-я минута).

Нападающий «Салавата» Пётр Хохряков провёл 500-й матч в КХЛ.

«Салават Юлаев» (49 очков, 43 игры) уже второй раз в нынешнем сезоне обыграл столичных «армейцев» (в первом поединке со счётом 5:2) и поднялся на шестое место в таблице Восточной конференции.

ЦСКА (65 очков, 44 игры) сохранил единоличное лидерство в общей таблице чемпионата КХЛ.

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