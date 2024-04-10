Губерниев раскрыл, что поможет Овечкину побить рекорд Гретцки Губерниев: Овечкин побьет рекорд Гретцки за два сезона, если не получит травму

Российский нападающий и капитан хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин превзойдет рекорд канадского коллеги Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб за всю историю регулярного чемпионата, если не получит травму, предположил в разговоре с NEWS.ru спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он допустил, что Овечкин обойдет Гретцки в течение двух следующих сезонов.

Голы в плей-офф Кубка Стэнли не считаются. Овечкину поможет карьера без травм. Если будет здоров, если он не сломается, чего я ему искренне желаю, быть живёхоньким и здоровёхоньким — он, безусловно, побьет рекорд Уэйна Гретцки как максимум в течение двух сезонов. Он огромный молодец, я хочу пожелать здоровья, завидного долголетия. Обратите внимание, насколько он хорош, играя за команду в Вашингтоне, человек является посланником российского спорта, и только идиот может назвать его предателем, — подытожил Губерниев.

Накануне Овечкин забросил шайбу в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройт Ред Уингз». Россиянин отличился на 40-й минуте встречи, поразив ворота «красных крыльев» после паса одноклубника Ти Джея Оши. Противостояние закончилось в пользу «Кэпиталс» со счетом 1:2 (0:0, 0:2, 1:0).

Забитый гол стал 852-м для Ови в НХЛ. Он по-прежнему занимает второе место в рейтинге самых результативных снайперов в истории регулярных чемпионатов НХЛ, уступая Гретцки (894 шайбы).

Ранее «Вашингтон Кэпиталс» отказался переезжать в другой штат. Клуб останется в американской столице до 2050 года. Также не будет менять прописку команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс».