Клуб Овечкина передумал переезжать из Вашингтона Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» не переедет в другой штат до 2050 года

Фото: Gerry Angus/Icon Sportswire via/Global Look Press

Команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» не переедет в другой штат, сообщает Associated Press. Клуб, капитаном которого является россиянин Александр Овечкин, останется в американской столице до 2050 года. Также не будет менять прописку команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс».

Перед этим владелец обоих клубов Тед Леонсис оповестил мэра округа Колумбия Мюриэл Баузер, что намерен перевести своих спортсменов в штат Вирджиния, однако теперь стороны сумели договориться. Одним из условий соглашения стали планы по реконструкции столичной арены. В частности, ее площадь будет увеличена почти на 20 тысяч квадратных метров, а также вокруг здания улучшат транспортную доступность.

Это великий день, и я очень рад. Это было не только правильно для общества, правильно для города, правильно для нас, это действительно разумная коммерческая сделка, — сказал Леонсис.

Ранее Александр Овечкин забросил две шайбы в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто Мейпл Лифс». Несмотря на то что встреча завершилась проигрышем «столичных» со счетом 3:7, «дубль» российского хоккеиста позволил ему подняться на 13-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ.