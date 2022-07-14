Губерниев объяснил, почему американцы не могут «отменить» Овечкина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Губерниев

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев объяснил, почему российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», не будет испытывать проблем в США. По мнению, журналиста, дело в экономике.

Невозможно отменить Овечкина. Меня часто спрашивают об этом. Американцы что-то там пыхтят: «А давайте мы его не пустим». Ребят, кого вы там не пустите? Он сейчас оденется в костюм Putin Team, как один из основателей этого движения, зайдет в самолет американской авиакомпании, полетит — и все его радостно там встретят, — сказал Губерниев в интервью YouTube-каналу Надежды Стрелец.

По мнению Губерниева, все упирается в экономику и «Вашингтон» без Овечкина не «Кэпиталз», а «нищеброды из Вашингтона».

Также в этом интервью Губерниев удивился, почему шампунь за $3 стоит в России 800 рублей, и призвал Этери Тутберидзе к ответу из-за допинг-скандала с фигуристкой Камилой Валиевой.