Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки считает, что игрок минского «Динамо» Вячеслав Грецкий может быть его родственником.
Он может быть моим родственником. Мой дедушка иммигрировал из Восточной Европы в Чикаго, а позже в канадский Виннипег, — цитирует Гретцки ESPN.
Он рассказал, что его дедушка неправильно написал имя при пересечении границы, его настоящая фамилия оканчивается на -ий.
Гретцки является рекордсменом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству заброшенных шайб, имея в активе 894 гола.
Ранее российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил международную награду имени Уэйна Гретцки за вклад в развитие хоккея в Америке, писал NEWS.ru.
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