https://static.news.ru/photo/428b79dc-4ff5-11ea-b47d-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Грецкий Фото: hcdinamo.by

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки считает, что игрок минского «Динамо» Вячеслав Грецкий может быть его родственником.

Он может быть моим родственником. Мой дедушка иммигрировал из Восточной Европы в Чикаго, а позже в канадский Виннипег, — цитирует Гретцки ESPN.

Он рассказал, что его дедушка неправильно написал имя при пересечении границы, его настоящая фамилия оканчивается на -ий.

Гретцки является рекордсменом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству заброшенных шайб, имея в активе 894 гола.

Ранее российский капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил международную награду имени Уэйна Гретцки за вклад в развитие хоккея в Америке, писал NEWS.ru.