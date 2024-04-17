Гол Овечкина обеспечил «Вашингтон Кэпиталз» место в плей-офф НХЛ «Вашингтон» обыграл «Филадельфию» и прошел в плей-офф благодаря голу Овечкина

Фото: Matt Slocum/AP/TASS

Александр Овечкин

«Вашингтон Кэпиталз» обыграла в гостях «Филадельфию Флайерз» со счетом 2:1 в заключительном для себя матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышла в плей-офф турнира. В составе победителей шайбы забили россиянин Александр Овечкин (19-я минута) и Ти Джей Оши (58-я минута). За «Филадельфию» отличился Эрик Джонсон на 33-ей минуте встречи.

Команда набрала 91 очко по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет с победителем регулярного чемпионата «Нью-Йорк Рейнджерс».

Российский хоккеист довел количество заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ до 853. По этому показателю нападающий уступает только канадцу Уэйну Гретцки, разница составляет 41 шайбу.

«Вашингтон» прошел в этап розыгрыша Кубка Стэнли, несмотря на очень плохую разность заброшенных и пропущенных шайб. Команда за 82 матча пропустила на 37 шайб больше, чем сами сумели забросить. Таким образом, подопечные Спенсера Карбери установили уникальное достижение в НХЛ в XXI веке.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предположил, что Овечкин превзойдет рекорд Гретцки по количеству заброшенных шайб за всю историю регулярного чемпионата, если не получит травму. По его словам, на это российскому форварду потребуется порядка двух сезонов.