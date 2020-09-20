Финальная серия Кубка Стэнли началась с победы «Далласа» над «Тампой»

https://static.news.ru/photo/cb3abdf6-faea-11ea-b9a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/nhleurope/

Финальная серия плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стартовала с неожиданности: фаворит розыгрыша Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» уступила клубу «Даллас Старз» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1).

У «Звёзд» отличились Джоэл Ханли (6-я минута), Джейми Олексяк (33-я), Йоэл Кивиранта (за 28 секунд до второго перерыва) и Джейсон Дикинсон (59-я минута, в пустые ворота).

Единственную шайбу у «Лайтнинг» забросил на 13-й минуте Янни Гурд.

Первой звездой матча был признан российский голкипер «Далласа» Антон Худобин, отразивший 35 из 36 бросков соперника. А форвард «Старз» Александр Радулов отметился результативной передачей Олексяку.

Кроме того, в составе «Далласа» в матче принимал участие российский форвард Денис Гурьянов. У «Тампы» на лёд выходили тоже три представителя нашей страны: голкипер Андрей Василевский (отразил 16 из 19 бросков), защитник Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров.

Второй поединок финальной серии Кубка Стэнли состоится в ночь с 21 на 22 сентября в 3 часа по московскому времени.

В США один из экспертов назвал «мусором» Никиту Кучерова после того, как россиянин в одном из матчей предыдущего раунда плей-офф ударил клюшкой нападающего «Нью-Йорк Айлендерс» Жана-Габриэля Пажо, писал ранее NEWS.ru.