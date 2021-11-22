Фетисов рассказал, за счет чего хоккеисты РФ могут выиграть Олимпиаду

Российские хоккеисты могут выиграть олимпийские игры в Пекине благодаря отличной вратарской линии и звёздным форвардам. Такое мнение высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, его слова приводит РБК.

Олимпийские игры — такой турнир, который может преподнести любые сюрпризы. У нас много скептицизма, но есть шикарная вратарская линия, есть мегафорварды, За счет организации игры мы можем рассчитывать на большой успех, — сказал Фетисов.

Хоккеист также подчёркнул необходимость того, чтобы к Олимпиаде спортсмены подошли в хорошей форме, без травм и «сумели опровергнуть все доводы скептиков».

Ранее НХЛ дала предварительное согласие на участие игроков лиги в Олимпиаде-2022. Однако в лиге отметили. что в случае ухудшение эпидемиологической ситуации. связанной с пандемией коронавируса, игроки отпущены в Пекин не будут. Окончательное решение НХЛ примет в январе.

По мнению Фетисова. при принятии такого решения руководство лиги будет учитывать только вопросы здоровья спорстменов.

Страховка сама по себе огромная, эта сумма увеличится в связи с рисками заболеть COVID. На Олимпиаду приедет триллион долларов. Надеюсь, что решение на 90% принято. Если вдруг что-то произойдет из ряда вон выходящее, то НХЛ будет принимать решение с точки зрения благополучия здоровья игроков, — подчеркнул олимпийский чемпион.

Сборная России по хоккею ни разу не выигрывала золото Олимпийских игр, когда в них участвовали представители НХЛ (1998-2014). Россияне стали победителями турнира в 2018 году, когда представители НХЛ в турнире участия не принимали.

Планируется, что Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что хоккейный турнир на Олимпийских играх в Пекине потеряет в зрелищности без игроков НХЛ. По его мнению, в первую очередь, зрители хотят смотреть на соперничество лучших хоккеистов, играющих за океаном.