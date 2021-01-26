Фазель рассказал, когда назовут новое место проведения ЧМ по хоккею

https://static.news.ru/photo/d85c16f4-6004-11eb-bb2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил о ходе принятия решения о новом месте проведения чемпионата мира в 2021 году.

По его словам, для принятия соответствующего решения требуется больше времени.

Нам нужно побольше времени, чтобы понять все детали и технические вопросы, нам нужно больше информации. Из-за ситуации с коронавирусом, вероятно, нам лучше провести чемпионат мира в одной стране, а не в двух, — сказал он журналистам ТАСС.

Руководитель федерации отметил, что итоговое решение примут на следующей неделе (1–7 февраля), «может быть, во вторник или среду».

ЧМ-2021 должен был пройти в Минске, но матчи из столицы Белоруссии решили перенести. Решение было принято на заседании совета Международной федерации хоккея, которое было посвящено этому вопросу. Состоялось оно по требованию зарубежных организаций из-за напряжённой политической ситуации в стране. Турнир пройдёт с 21 мая по 6 июня. Вторым городом, где должны были принимать хоккейные команды, была назначена Рига.

Как сообщал NEWS.ru, глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что IIHF рассмотрит дальнейший статус Латвии в качестве соведущей, а также оценит возможность перехода на формат единого места проведения чемпионата мира для облегчения правил безопасности при COVID-19 и командных поездок.