Дубль Окулова принёс победу ЦСКА в «армейском» дерби

https://static.news.ru/photo/b0729118-0fe1-11eb-b982-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/hccska

В поединке двух лидеров Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — «армейских» клубов Москвы и Санкт-Петербурга — сильнее оказалась столичная команда — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).

Победу москвичам обеспечили шайба Михаила Науменкова (8-я минута) и дубль Константина Окулова (голы на 38-й и 44-й минутах, оба — в большинстве).

Автором единственной заброшенной шайбы у гостей стал на 17-й минуте Кирилл Марченко, также реализовавший численное преимущество.

ЦСКА одержал первую победу после двух подряд поражений в чемпионате и сравнялся по набранным очкам (по 27 после 17 проведённых игр) во главе общей таблицы КХЛ с екатеринбургским «Автомобилистом».

СКА (23 очка, 18 игр) находится на второй строчке в таблице Западной конференции.

«Автомобилист» добыл свою победу благодаря выигрышу в гостях у нижегородского «Торпедо» в серии буллитов, ранее писал NEWS.ru.