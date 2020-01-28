https://static.news.ru/photo/64877d5c-4207-11ea-95bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: ХК «Динамо» Москва/facebook.com

Московское «Динамо» стало четвёртым клубом в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обеспечившим себе место в плей-офф. «Бело-голубые» в очередном поединке регулярного чемпионата разгромили нижегородское «Торпедо» — 5:1 (2:0, 1:0, 2:1).

У москвичей дубли оформили Дмитрий Яшкин (голы на 16-й и 24-й минутах) и Тему Пулккинен (16-я минута, спустя 14 секунд после первого гола, и 54-я), один раз отличился Михал Чайковски (на 14-й секунде третьего периода).

Единственную шайбу у «автозаводцев» забросил на 50-й минуте Джордан Шрёдер.

«Динамо» (69 очков, 53 игры) обошло «Спартак», вернулось на четвёртое место в таблице Западной конференции и гарантировало себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина.

«Торпедо» (56 очков, 53 игры) осталось на восьмом месте на «Западе» с отрывом в восемь очков от находящегося за пределами зоны плей-офф «Сочи».

Петербургский СКА всухую победил минское «Динамо» — 5:0 (4:0, 0:0, 1:0).

Дублем отметился форвард «серебряной» молодёжной сборной России Иван Морозов (голы на 2-й и 46-й минутах), по одной шайбе забросили Максим Карпов (на 44-й секунде матча), Ярно Коскиранта (6-я минута) и ещё один представитель «молодёжки» Кирилл Марченко (12-я).

Голкипер «армейцев» Магнус Хелльберг отразил все 20 бросков соперника и заработал второй «сухарь» в нынешнем сезоне.

СКА (75 очков, 53 игры) занимает второе место в таблице «Запада», минское «Динамо» первым среди клубов КХЛ лишилось даже теоретических шансов на выход в плей-офф.

Омский «Авангард» на своей площадке в подмосковной Балашихе одержал волевую победу над нижнекамским «Нефтехимиком» — 3:2 (1:1, 2:0, 0:1).

У гостей, открывших счёт в матче, точными бросками отметились Райан Мёрфи (5-я минута) и Марат Хайруллин (51-я).

«Ястребы» вырвали победу благодаря голам Семёна Кошелева (9-я минута), Денис Зернов (27-я) и Свен Андригетто (28-я).

«Авангард» (76 очков, 53 игры) выиграл восьмой подряд матч в чемпионате и вновь догнал в таблице Восточной конференции лидера — казанский «Ак Барс».

«Нефтехимик» отстаёт от зоны плей-офф на «Востоке» на пять очков.

Хабаровский «Амур» обыграл уфимский «Салават Юлаев», прервав серию из девяти поражений в чемпионате, ранее писал NEWS.ru.