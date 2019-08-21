https://static.news.ru/photo/82e139da-c40a-11e9-ad34-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Яшкин Фото: Vit Simanek/CTK/Global Look Press

Московский хоккейный клуб «Динамо» подпишет контракт с нападающим сборной Чехии Дмитрием Яшкиным.

Ранее права на 26-летнего нападающего москвичи выменяли у «Сибири» на денежную компенсацию, сообщает Sport24 .

Последний сезон Яшкин провёл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Вашингтон Кэпиталз», но не получил от клуба квалификационного предложения. В карьера хоккеиста также выступления за «Славию» (Чехия), «Монктон Уайлдкэтс», «Сент-Луис Блюз» и «Чикаго Вулвз».

Ранее сообщалось, что «Динамо» расторгло контракт с актёром и телеведущим Станиславом Ярушиным, писал News.ru.