Московский хоккейный клуб «Динамо» подпишет контракт с нападающим сборной Чехии Дмитрием Яшкиным.
Ранее права на 26-летнего нападающего москвичи выменяли у «Сибири» на денежную компенсацию, сообщает
Последний сезон Яшкин провёл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Вашингтон Кэпиталз», но не получил от клуба квалификационного предложения. В карьера хоккеиста также выступления за «Славию» (Чехия), «Монктон Уайлдкэтс», «Сент-Луис Блюз» и «Чикаго Вулвз».
Ранее сообщалось, что «Динамо» расторгло контракт с актёром и телеведущим Станиславом Ярушиным, писал News.ru.