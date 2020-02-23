https://static.news.ru/photo/57f5f3c2-5673-11ea-bb43-fa163e074e61_660.jpg Фото: КХЛ/vk.com

Московские «Динамо» и «Спартак» в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) встречались в четвёртый раз — и «бело-голубые» отпраздновали четвёртую победу над принципиальным соперником. На сей раз — в серии буллитов — 2:1Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0).

В основное время у динамовцев отличился Вячеслав Кулёмин (5-я минута), у «красно-белых» — Анатолий Никонцев (45-я).

В серии послетмачевых буллитов победным для «бело-голубых» стал бросок Владимира Брюквина.

«Динамо» (80 очков, 60 игр) и «Спартак» (75 очков, 61 игра) остались соответственно на четвёртом и пятом местах в таблице Западной конференции и почти наверняка встретятся в первом раунде плей-офф.

Хотя у «бело-голубых» ещё сохраняются теоретические шансы обойти финский «Йокерит» (84 очка, 61 игра), занимающий третью строчку в таблице «Запада».

Омский «Авангард» на своём льду в подмосковной Балашихе с минимальным счётом уступил ярославскому «Локомотиву» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0).

Автором единственной шайбы на 35-й минуте встречи стал Егор Аверин.

Голкипер «железнодорожников» Илья Коновалов отразил все 34 броска соперника и заработал четвёртый «сухарь» в нынешнем сезоне.

«Авангард» (83 очка, 61 игра) остался на втором месте в таблице «Востока», однако по потерянным очкам омичей уже опережает казахстанский «Барыс» (82 очка, 60 игр).

«Локомотив» (70 очков, 60 игр) точно финиширует на «Западе» на шестом месте и, по всей вероятности, в первом раунде плей-офф встретится с финским «Йокеритом».

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