https://static.news.ru/photo/4ee7a0a4-c4e8-11e9-8971-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В стартовавшем на арене «Мегаспорт» традиционном предсезонном турнире «Кубок мэра Москвы» столичные динамовцы обыграли подмосковный «Витязь» со счётом 4:1.

Первый период выиграл «Витязь» благодаря шайбе Алексея Макеева на четвёртой минуте встречи. Однако во второй трети матча «бело-голубые» переломили ход игры, забив три шайбы. Отличились Игорь Полыгалов (22-я минута), Иван Игумнов (38-я) и Михаил Григорьев (39-я). Дважды в концовке периода «Динамо» реализовало численное преимущество.

В заключительной двадцатиминутке подопечные Владимира Крикунова сделали победу ещё более убедительной: четвёртую шайбу забросил капитан команды Вадим Шипачёв.

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